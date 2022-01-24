Сборная Камеруна – четвертьфиналист Кубка Африканских наций по футболу

24 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Сборная Камеруна по футболу вышла в четвертьфинал домашнего Кубка Африканских наций по футболу, обыграв команду Коморских островов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Неукротимые львы" огорчили соперника по разу в каждом из таймов – отличились Карл Токо-Экамби и Венсан Абубакар, для которого этот гол стал уже шестым на турнире. Островитяне, игравшие в меньшинстве с седьмой минуты, отквитали один мяч благодаря точному удару Юссуфа М'Шангама со штрафного. Больше цифры на табло не менялись, итоговый счет – 2:1.

В этом матче ворота коморцев защищал полевой игрок – защитник Шакер Аль-Хадур. Такая ситуация сложилась по причине невозможности трех вратарей сборной принять участие в игре. Салим Бен-Буана травмирован, Мойад Уссейни сдал положительный тест на COVID-19, а уже переболевший коронавирусом Али Ахамада не смог сыграть из-за регламента турнира.

В четвертьфинале сборная Камеруна встретится с командой Гамбии. Стадия одной восьмой финала на Кубке Африки продолжится во вторник матчами Сенегал – Кабо-Верде и Марокко – Малави.-0-