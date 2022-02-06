Сборная Камеруна завоевала бронзу Кубка Африканских наций по футболу

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Камеруна по футболу стала бронзовым призером домашнего Кубка Африканских наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
К 70-й минуте матча камерунцы крупно уступали в счете - 0:3. Но точный удар Стефана Бахокена вернул хозяев турнира в игру, а мячи Венсана Абубакара на 85-й и 87-й минутах перевели встречу в дополнительное время. Там команды обошлись без голов, а в серии пенальти точнее были "неукротимые львы" - 5:3.
Кубок Африки завершится сегодня, в финальном матче турнира сойдутся сборные Сенегала и Египта. Начало в 22.00.-0-