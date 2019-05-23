Сборная Канады обыграла в овертайме Швейцарию и продолжит борьбу за медали чемпионата мира по хоккею

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Канады обыграли Швейцарию со счетом 3:2 в драматичной концовке встречи в четвертьфинале мирового форума, который проходит в Словакии, и продолжат борьбу за медали чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Годом ранее эти же команды встречались на мировом форуме в Дании на стадии 1/2 финала, тогда швейцарцы были сильнее - 3:2.

Альпийская дружина провела по схожему сценарию и прошедший матч в Кошице. Исход первого периода решил точный бросок Свена Андригетто, а после перерыва один из лидеров канадцев Марк Стоун сделал цифры на табло равными - 1:1.

Под занавес второго периода Джоната Маршессо получил штраф за игру высоко поднятой клюшкой. В этой ситуации швейцарцы уверенно реализовали большинство - 2:1.

В конце третьего периода канадцы заменили вратаря и менее чем за секунду до финальной сирены цели достиг точный бросок Дэмона Северсона, а в дополнительное время Пьер-Люк Дюбуа отдал точный пас на клюшку Марка Стоуна, который вывел канадцев в полуфинал чемпионата мира.-0-