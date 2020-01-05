Сборная Канады стала вторым финалистом молодежного чемпионата мира по хоккею

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Канады, выиграв у соперников из Финляндии со счетом 5:0 (4:0, 1:0, 0:0), вышла в финал молодежного чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Судьба матча фактически была решена уже в первом периоде. Финская оборона не выдержала натиска соперников и трещала по швам. К четвертой минуте поединка канадцы вели со счетом 3:0. Отличились Коннор Макмайкл, Алексис Лафренье и Джейми Дрисдейл. Европейская команда предпринимала усилия, чтобы вернуться в игру, но тщетно. На 15-й минуте матча Тай Делландреа забросил четвертую шайбу.
Во втором периоде еще раз отличился Алексис Лафренье, установивший окончательный счет встречи. Третий период, по сути, превратился в формальность, и до финальной сирены счет не изменился.
Таким образом, в сегодняшнем финале молодежного чемпионата мира встретятся команды России и Канады. Сборные Швеции и Финляндии оспорят третье место турнира.-0-