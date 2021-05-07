Сборная Канады выиграла золото юниорского ЧМ по хоккею

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Канады обыграла российских сверстников в решающем матче со счетом 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) и завоевала золото юниорского ЧМ по хоккею в США (U-18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало матча выдалось для россиян оптимистичным. На шестой минуте стартового периода Матвей Мичков открыл счет. Однако Коннор Бедард восстановил равновесие. Незадолго до перерыва болельщики увидели еще две шайбы.

Сначала Дмитрий Бучельников вновь вывел российскую сборную вперед, но на 19-й минуте Шейн Райт второй раз в поединке сравнял счет. Стоит отметить, что шанс забросить вторую шайбу был у канадцев раньше, но на 15-й минуте российский вратарь Сергей Иванов отразил буллит в исполнении Коннора Бедарда.

Во втором периоде "Кленовые листья" отличились еще дважды благодаря Бреннану Ортману и Логану Стэнковену.

В заключительной трети поединка Владимир Грудинин вернул интригу в матче голом на 50-й минуте, но Шейн Райт через девять минут установил окончательный счет встречи.

Сборная Канады победила на турнире впервые с 2013 года.

Бронзовые медали выиграли хоккеисты Швеции, разгромившие финских сверстников, - 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).

Юниорская сборная Беларуси заняла на турнире шестое место.-0-