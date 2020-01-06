Сборная Канады завоевала золото молодежного чемпионата мира по хоккею

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Канады выиграла золото молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. В решающем поединке североамериканцы обыграли россиян со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде россияне смогли заставить соперника чаще нарушать правила. Они заработали около восьми штрафных минут, однако использовать большинство не смогли. Канадцы уверенно действовали в защите.

После перерыва счет на 30-й минуте открыл форвард российской сборной Никита Александров. Через две минуты канадцы сумели отыграться. Дилан Козинс воспользовался двойным удалением в составе российской команды. За пять минут до перерыва Григорий Денисенко, оказавшись на пятачке, вывел подопечных Валерия Брагина вперед.

В третьем периоде результативный хоккей продолжился. Сначала Максим Соркин увеличил преимущество российской сборной, затем канадцы вновь сократили отставание до минимума после рикошета от ноги Конора Макмайкла. Затем североамериканцы отличились еще дважды. Отличились Баретт Хэйтон и Экил Томас.

До этого финала сборные России и Канады 26 раз встречались на молодежных чемпионатах мира. Теперь на счету канадцев 14 побед. Россияне выигрывали в 12 встречах. Один поединок закончился вничью. На групповом этапе нынешнего первенства мира команда Валерия Брагина разгромила соперника со счетом 6:0.-0-