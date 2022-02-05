Сборная Китая по шорт-треку выиграла смешанную командную эстафету на Играх в Пекине

Фото из архива
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Разыгран первый комплект олимпийских медалей в шорт-треке. Своих обладателей нашли награды в смешанной командной эстафете, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд, состоявших из двух мужчин и двух женщин. До финала добрались четыре сильнейших квартета. Сборные Республики Корея и Нидерландов, которые имели лучшие результаты в текущем сезоне, вылетели на стадии полуфиналов. В решающей гонке обладателей золотых медалей определил только фотофиниш - китайская четверка опередила команду Италии всего на 0,1 сек. Бронзовые награды достались спортсменам из Венгрии.
Медали в этом виде программы разыгрывались на Олимпийских играх впервые.-0-