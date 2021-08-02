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02 августа 2021, 17:22

Сборная Китая сохраняет лидерство в медальном зачете токийской Олимпиады

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новости темы "Олимпиада в Токио"
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ФОТОФАКТ: Вечерний Токио

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены завоевали сегодня 11 наград и возглавляют командный медальный зачет XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня атлеты Китая выиграли 5 золотых и по 3 серебряные и бронзовые медали. Сейчас у них 62 награды (29, 17, 16). На второй позиции команда США - 64 (22, 25, 17), третье место занимает сборная Японии - 33 (17, 6, 10). На четвертой строке медального списка Австралия - 33 (14, 4, 15), пятерку лидеров замыкают россияне - 50 (12, 21, 17). Белорусская команда с золотом Ивана Литвиновича и бронзой Максима Недосекова находится на 47-м месте. На олимпийский пьедестал почета поднимались представители 79 команд из 206 участвующих в токийской Олимпиаде.

Всего сегодня было разыграно 20 комплектов олимпийских медалей.

Легкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами

1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико).

2. Кендра Харрисон (США).

3. Меган Таппер (Ямайка).

Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция).

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба).

3. Майкель Массо (Куба).

Легкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез

1. Суфиан Эль-Баккали (Марокко).

2. Ламеха Гирма (Эфиопия).

3. Бенджамин Киген (Кения).

Легкая атлетика. Женщины. Метание диска

1. Валари Оллман (США).

2. Кристин Пуденц (Германия).

3. Яйме Перес (Куба).

Легкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал

1. Сифан Хассан (Нидерланды).

2. Хеллен Обири (Кения).

3. Гудаф Цегай (Эфиопия).

Бадминтон. Женщины. Парный разряд

1. Индонезия.

2. Китай.

3. Республика Корея.

Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд

1. Чэнь Юфэй (Китай).

2. Тай Цу Ин (Китайский Тайбэй).

3. Синдху Пусарла (Индия).

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.

1. Виктор Аксельсен (Дания).

2. Чэнь Лун (Китай).

3. Энтони Гинтинг (Индонезия).

Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м

1. Жан Кикампуа (Франция).

2. Леурис Пупо (Куба).

3. Ли Юэхун (Китай).

Стрельба. Мужчины. Винтовка с трех позиций, 50 м

1. Чжан Чанхун (Китай).

2. Сергей Каменский (Россия).

3. Миленко Себич (Сербия).

Тяжелая атлетика. Женщины. До 87 кг

1. Ван Чжоуюй (Китай).

2. Тамара Саласар (Эквадор).

3. Крисмери Сантана (Доминиканская Республика).

Тяжелая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг

1. Ли Вэнвэнь (Китай).

2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания).

3. Сара Роблес (США).

Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур

1. Юлия Краевски (Германия).

2. Том Макьюэн (Великобритания).

3. Эндрю Хой (Австралия).

Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур

1. Великобритания.

2. Австралия.

3. Франция.

Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца

1. Лю Ян (Китай).

2. Ю Хао (Китай).

3. Элефтериос Петруниас (Греция).

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения

1. Джейд Кэри (США).

2. Ванесса Феррари (Италия).

3. Ангелина Мельникова (Россия), Маи Мураками (Япония).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок

1. Син Джи Хван (Республика Корея).

2. Денис Аблязин (Россия).

3. Артур Давтян (Армения).

Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт

1. Китай.

2. Германия.

3. Россия.

Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг

1. Луис Альберто Орта Санчес (Куба).

2. Кэнъитиро Фумита (Япония).

3. Сайлике Валихан (Китай), Сергей Емелин (Россия).

Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг

1. Михаин Лопес Нуньес (Куба).

2. Якоб Каджая (Грузия).

3. Сергей Семенов (Россия), Рыза Каяалп (Турция).

Вольная борьба. Женщины. До 76 кг

1. Алине Роттен-Фоккен (Германия).

2. Аделайн Грей (США).

3. Чжоу Цянь (Китай), Адар Ясемин (Турция).-0-

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