Сборная Латвии разгромила словенцев в матче третьего тура молодежного ЧМ по хоккею в Минске

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Латвии выиграла у словенцев со счетом 9:1 (5:0, 1:1, 3:0) в матче третьего тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, проходящего в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фактически судьба встречи была решена уже в первые пять минут матча. Янис Сваненбергс, Антон Синегубов и Виктор Ясунов своими точными бросками огорчили вратаря балканской дружины. Впрочем, на этом команда с берегов Рижского залива не остановилась. До конца стартового отрезка игры словенцы еще дважды капитулировали.

Второй период матча был не столь продуктивен в плане результативности, но два взятия ворот зрители все же увидели. Сначала словенец Жан Приможич сократил разницу в счете, но Денис Федоров восстановил разницу в пять шайб.

В третьем периоде голевая феерия продолжилась. Латвийские хоккеисты провели еще три результативные атаки, установив окончательный счет встречи.-0-