Сборная Могилевской области победила на чемпионате Беларуси по женской борьбе

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки из Могилевской области победили в общекомандном зачете на чемпионате Беларуси по женской борьбе, который завершился в столичном РЦОР по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницы в сумме набрали 210 очков. На второй позиции разместилась сборная Минска - 149 баллов. Третье место досталось команде из Гродненской области - 137 пунктов.

Спортсменки выявляли сильнейших в десяти весах. В олимпийских категориях победы одержали Ксения Станкевич (50 кг), Екатерина Пичковская (53 кг), Екатерина Гончар (57 кг), Вероника Иванова (62 кг), Мария Мамошук (68 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

На чемпионате Беларуси был очерчен круг претендентов на участие в стартах олимпийской квалификации. В марте Будапешт примет мировой турнир. В апреле континентальные состязания пройдут в Софии.

У белорусских спортсменок на счету одна лицензия в весовой категории 57 кг, которую на чемпионате мира - 2019 выиграла Ирина Курочкина, завоевав бронзовую медаль. Впрочем, пропуск на Игры-2020 не именной.

Победители чемпионата Беларуси по вольной борьбе определятся сегодня.-0-