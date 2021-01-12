Сборная Могилевской области победила на чемпионате Беларуси по женской борьбе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Могилевской области выиграла в командном зачете чемпионат Беларуси по женской борьбе, который завершился сегодня в столичном Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсменки из Могилевской области в итоге набрали 235 очков, опередив команды Гомельской (157 пунктов) и Гродненской (140) областей.
В личном первенстве спортсменки из Приднепровского региона выиграли семь из десяти золотых наград. Победы в турнире праздновали Наталья Варакина (50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Алеся Гетманова (55 кг), Кристина Сазыкина (59 кг), Вероника Иванова (62 кг), Евгения Андрейчикова (65 кг) и Екатрина Зубаревич (76 кг). Помимо них золотые награды выиграли представительницы Минской области Екатерина Гончар (57 кг) и Анастасия Зименкова (72 кг). В категории 68 кг не было равных серебряной медалистке Олимпиады-2016 Марии Мамошук, выступающей за коллектив Гомельской области.
Турнир стал этапом отбора на международные соревнования этого сезона.-0-