Сборная МТЗ - юниорской лиги уступила россиянам на старте Кубка Президентского спортивного клуба

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная МТЗ - юниорской лиги уступила команде России (U-16) в стартовом матче международного турнира по хоккею с шайбой среди юношей "Кубок Президентского спортивного клуба" со счетом 2:8 (1:2,1:0, 0:6), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сначала матч шел в равной борьбе, белорусские хоккеисты достойно смотрелись на фоне соперников из России. Однако в третьем периоде гости усилили натиск на ворота команды, составленной из хоккеистов МТЗ - юниорской лиги, и сумели добиться крупной победы.

В составе российской дружины хет-трик оформил Данила Порошков. Голевой дубль на счету Алексея Донцова. По одной шайбе в ворота белорусов забросили Роман Комаров, Артур Файзов и Егор Сурин. За сборную МТЗ - юниорской лиги отличились Максим Лисичкин и Матвей Вакулин.

В вечерней части сегодняшнего дня соревновательной программы запланирован матч между командами Беларуси и Казахстана.

Кубок Президентского спортивного клуба является первым международным турниром по хоккею, проводимым в Беларуси на традиционной основе. Победителями за историю турнира становились сборные России (9 раз), Беларуси (3 раза) и Латвии (1 раз). В свое время он начинался на крытом катке в парке Горького, а сейчас проходит на современной арене, которая принимала матчи чемпионата мира 2014 года.

Организаторами турнира по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд "Кубок Президентского спортивного клуба" выступают государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, культурно-спортивное учреждение "Чижовка-Арена", Минский городской исполнительный комитет, Федерация хоккея Беларуси.-0-