Сборная Нидерландов вышла в финал чемпионата мира по футболу

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Нидерландов пробились в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 10-го группы G голландцы победили в Роттердаме норвежцев со счетом 2:0. В Подгорице турки одержали волевую викторию над командой Черногории - 2:1. Футболисты Латвии проигрывали в гостях Гибралтару, но в итоге выиграли с результатом 3:1. Итоговое положение: Нидерланды - 23 очка, Турция - 21, Норвегия - 18, Черногория - 12, Латвия - 9, Гибралтар - 6.

Действующие чемпионы планеты французы, досрочно обеспечившие себе первую позицию в группе D, победили в Хельсинки финнов со счетом 2:0. Сборная Украины пробилась в стыковые матчи, обыграв в Зенице футболистов Боснии и Герцеговины с таким же результатом - 2:0. Итоговое положение команд: Франция - 18, Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

Победитель группы Е сборная Бельгии в Кардиффе сыграла вничью с командой Уэльса - 1:1. В Праге футболисты Чехии обыграли эстонцев - 2:0. Итоговое положение: Бельгия - 20, Уэльс - 15, Чехия - 14, Эстония - 4, Беларусь - 3.

Таким образом, прямые путевки в финальную стадию мирового первенства от Европы получили сборные Англии, Бельгии, Германии, Дании, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Испании, Сербии и Хорватии.

Команды Польши, Украины, Шотландии, Чехии, Уэльса, Швеции, Италии, Австрии, Португалии, России, Турции и Северной Македонии разыграют еще три пропуска в финал ЧМ в стыковых турнирах. Их жеребьевка состоится 26 ноября, а сами матчи пройдут 24-29 марта 2022 года.

Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-