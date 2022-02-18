Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете XXIV зимних Олимпийских игр

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии уверенно возглавляет медальный зачет за два дня до финиша XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе сборной Беларуси по-прежнему два серебра, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусские биатлонисты завершили выступления на пекинских Играх двумя масс-стартами. На дистанции 12,5 км у женщин Анна Сола замкнула десятку сильнейших, а Динара Алимбекова финишировала 12-й. Серебряный призер индивидуальной гонки белорус Антон Смольский сегодня на дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами оказался лишь 17-м.
Конькобежец Игнат Головатюк неплохо выступил на 1000 м - показал шестое время, опередив 24 участника соревнований в этой дисциплине.
В копилке спортсменов Норвегии сейчас 34 медали (15, 8, 11), второй идет команда Германии - 22 (10, 7, 5), третье место занимает сборная США - 21 (8, 8, 5). Команда Беларуси с серебряными медалями биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой находится на 22-м месте. Олимпийские награды Пекина завоевали представители 28 стран.
Всего сегодня было разыграно 5 комплектов наград:
Фристайл. Женщины. Хафпайп
1. Гу Айлин (Китай)
2. Кэсси Шарп (Канада)
3. Рэйчел Каркер (Канада)
Биатлон. Женщины. Масс-старт
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
2. Тириль Экхофф (Норвегия)
3. Марте Ройселанн (Норвегия)
Фристайл. Мужчины. Ски-кросс
1. Райан Регез (Швейцария)
2. Алекс Фиву (Швейцария)
3. Сергей Ридзик (Россия)
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
1. Томас Крол (Нидерланды)
2. Лоран Дюбрей (Канада)
3. Ховар Лорентсен (Норвегия)
Биатлон. Мужчины. Масс-старт
1. Йоханнес Бе (Норвегия)
2. Мартин Понсилуома (Швеция)
3. Ветле Кристиансен (Норвегия).-0-