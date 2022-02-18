Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете XXIV зимних Олимпийских игр

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии уверенно возглавляет медальный зачет за два дня до финиша XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе сборной Беларуси по-прежнему два серебра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусские биатлонисты завершили выступления на пекинских Играх двумя масс-стартами. На дистанции 12,5 км у женщин Анна Сола замкнула десятку сильнейших, а Динара Алимбекова финишировала 12-й. Серебряный призер индивидуальной гонки белорус Антон Смольский сегодня на дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами оказался лишь 17-м.

Конькобежец Игнат Головатюк неплохо выступил на 1000 м - показал шестое время, опередив 24 участника соревнований в этой дисциплине.

В копилке спортсменов Норвегии сейчас 34 медали (15, 8, 11), второй идет команда Германии - 22 (10, 7, 5), третье место занимает сборная США - 21 (8, 8, 5). Команда Беларуси с серебряными медалями биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой находится на 22-м месте. Олимпийские награды Пекина завоевали представители 28 стран.

Всего сегодня было разыграно 5 комплектов наград:

Фристайл. Женщины. Хафпайп

1. Гу Айлин (Китай)

2. Кэсси Шарп (Канада)

3. Рэйчел Каркер (Канада)

Биатлон. Женщины. Масс-старт

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

2. Тириль Экхофф (Норвегия)

3. Марте Ройселанн (Норвегия)

Фристайл. Мужчины. Ски-кросс

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Алекс Фиву (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (Россия)

Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

1. Томас Крол (Нидерланды)

2. Лоран Дюбрей (Канада)

3. Ховар Лорентсен (Норвегия)

Биатлон. Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Бе (Норвегия)

2. Мартин Понсилуома (Швеция)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия).-0-