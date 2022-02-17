Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете зимних Олимпийских игр

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии возглавляет медальный зачет за три дня до окончания XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе сборной Беларуси по-прежнему два серебра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня представительницы Беларуси выступали в двух видах олимпийской программы. В женских состязаниях по конькобежному спорту на дистанции 1000 м Екатерина Слоева оказалась на 21-й позиции в итоговом протоколе. Фигуристка Виктория Сафонова заняла 13-е место в женском одиночном катании.

В копилке спортсменов Норвегии сейчас 29 медалей (14 ,7, 8), второй идет команда Германии - 22 (10, 7, 5), третье место занимает сборная США - 21 (8, 8 5). Команда Беларуси с серебряными медалями биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой находится на 22-м месте. Олимпийские награды Пекина завоевали представители 28 стран.

Всего сегодня было разыграно 8 комплектов наград.

Хоккей. Женщины

1. Канада

2. США

3. Финляндия

Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация

1. Мишель Гизин (Швейцария)

2. Венди Холдерер (Швейцария)

3. Федерика Бриньоне (Италия)

Фигурное катание. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия)

2. Александра Трусова (Россия)

3. Каори Сакамото (Япония)

Фристайл. Женщины. Ски-кросс

1. Сандра Нэслунд (Швеция)

2. Мариэль Томпсон (Канада)

3. Даниэла Майер (Германия)

Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

1. Михо Такаги (Япония)

2. Ютта Лердам (Нидерланды)

3. Бриттани Боу (США)

Лыжное двоеборье. Команды

1. Норвегия

2. Германия

3. Япония.-0-