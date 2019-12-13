Сборная Норвегии по буллитам обыграла датчан в матче 4-го тура молодежного ЧМ по хоккею в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии по буллитам обыграла датчан со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в матче 4-го тура молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, который продолжается в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В основное время команды не выявили победителей. Первые два периода датчане смотрелись предпочтительнее, оказывая давление на соперников. Однако конкуренты не сдавались. В концовке основного времени матча лучше выглядела уже норвежская дружина, но и она не сумела открыть счет.

В овертайме обе команды не утруждали себя игрой в атаке. Хоккеисты больше думали о сохранности собственных ворот, не спеша разыгрывая шайбу. Так что серия буллитов стала логичным продолжением затянувшейся игры.

Но и тут игроки скандинавских сборных результативностью не баловали. Единственным хоккеистом, реализовавшим штрафной бросок, стал норвежец Понтус Финстад. Он замыкал список бьющих.

В третьем матче четвертого тура молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе белорусы встретятся со словенцами. Турнирное положение: 1.Австрия - 9 очков (4 игры), 2.Латвия - 8 (4), 3.Норвегия - 7 (4), 4.Беларусь - 5 (3), 5.Дания - 3 (4), 6.Словения - 1 (3).-0-

Фото Андрея Покумейко