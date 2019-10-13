Сборная Норвегии ушла от поражения в игре с Испанией

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Норвегии в добавленное время ушли от поражения в матче с Испанией в седьмом туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе F. Счет матча 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором тайме встречи счет открыл полузащитник Сауль Ньигес. Однако норвежцы не сдавались и шли вперед, упустив несколько перспективных моментов. В итоге на 92-минуте они получили право на пенальти. Вратарь испанцев Кепа сфолил в своей штрафной против Омара Элабделлауи, и Джошуа Кинг своего шанса не упустил.

Таким образом, северяне наверняка испортили настроение Серхио Рамосу, который стал рекордсменом Испании по числу игр за национальную команду - теперь на счету игрока "Реала" 168 матчей за свою национальную команду. По этому показателю Рамос обошел Икера Касильяса, на счету которого 167 матчей.

Также в группе F Швеция разгромила Мальту - 4:0, Фарерские острова не смогли составить конкуренцию Румынии - 0:3.

Турнирное положение: Испания - 19 очков (7 игр), Швеция - 14 (7), Румыния - 13 (7), Норвегия - 10 (7), Мальта - 3(7), Фарерские острова - 0(7).

Результаты встреч в других группах:

D- Грузия - Ирландия - 0:0, Дания - Швейцария - 1:0. Положение команд: Ирландия - 12 (6 игр), Дания - 12(6), Швейцария - 8(5), Грузия - 5(6), Гибралтар - 0(5).

J - Босния и Герцеговина - Финляндия - 4:1, Лихтенштейн - Армения - 1:1, Италия - Греция - 2:0. Положение команд: Италия - 21(7матчей), Финляндия - 12 (7), Армения - 10(7), Босния и Герцеговина - 10(7), Греция - 5(7), Лихтенштейн - 2 (7). -0-