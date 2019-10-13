Сборная Норвегии в добавленное время ушла от поражения в игре с Испанией

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Норвегии в добавленное время ушли от поражения в матче с Испанией в седьмом туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе F. Счет матча 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором тайме встречи счет открыл полузащитник Сауль Ньигес. Однако норвежцы не сдавались и шли вперед, упустив несколько перспективных моментов. В итоге, на 92-минуте они получили право на пенальти.

Вратарь испанцев Кепа сфолил в своей штрафной против Омара Элабделлауи и Джошуа Кинг своего шанса не упустил.

Таким образом, северяне наверняка испортили настроение Серхио Рамосу, который стал рекордсменом Испании по числу игр за национальную команду – теперь на счету игрока Реала 168 матчей за свою национальную команду. По этому показателю Рамос обошел Икера Касильяса, на счету которого 167 матчей.

Также в группе F Швеция разгромила Мальту – 4:0, Фарерские острова не смогли составить конкуренцию Румынии – 0:3.

Турнирное положение: Испания – 19 очков (7 игр). Швеция – 14 (7), Румыния – 13 (7), Норвегия – 10 (7), Мальта – 3(7), Фарерские острова – 0(7).

Результаты встреч в других группах:

D- Грузия – Ирландия – 0:0, Дания – Швейцария – 1:0. Положение команд: Ирландия – 12 (6 игр), Дания – 12(6), Швейцария – 8(5), Грузия – 5(6), Гибралтар – 0(5).

J – Босния и Герцеговина – Финляндия – 4:1, Лихтенштейн – Армения – 1:1, Италия – Греция – 2:0. Положение команд: Италия – 21(7матчей), Финляндия – 12 (7), Армения – 10(7), Босния и Герцеговина – 10(7), Греция – 5(7), Лихтенштейн – 2 (7).