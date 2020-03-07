Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Нове-Место, белоруски - 15-е

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда заняла 15-е место в женской эстафете на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, Ирина Кривко уступили лидеру гонки 5 мин. 16,3 сек. Выиграла эстафету сборная Норвегии - биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 9 мин. 14,8 сек. На второй позиции разместились француженки (отставание 28,7 сек.). Третьей стала команда Германии (отставание 57 сек.).

Продолжатся состязания сегодня эстафетой у мужчин. Белорусскую сборную представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Роман Елетнов.

Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами.-0-