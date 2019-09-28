Сборная Польши выиграла бронзовые медали ЧЕ по волейболу

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Польши выиграла бронзовые медали чемпионата Европы среди мужских команд, обыграв в матче за третье место команду Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы мира оказались сильнее – 3:0 (26:24, 25:22, 25:21). Несмотря на то, что игра закончилась в трех партиях, она носила очень упорный характер. Для того, чтобы ослабить атакующую мощь соперников, обе команды старались подавать в лидеров Поляки в Эрвина Нгапета, а французы в Вильфредо Леона.

Доигровщик трехцветных после двух сетов записал на свой счет 27 принятых подач и 81 процент эффективности в атаке. Леону помогали не ударить в грязь лицом товарищи по команде, бравшие на себя часть ответственности на приеме.

Как только польские волейболисты наладили прием и игру в обороне, чаша весов окончательно склонилась в их пользу.

В третьем сете французы пробовали перехватить инициативу, но замены которыми их тренер Лоран Тийе пробовал влиять на ход встречи итогов не принесли. Так, например пасующий Антонин Бризар стал неважным дублером именитого Бенджамена Тоньютти и все закончилось для французов в трех сетах.

29 сентября в финале чемпионата Европы среди мужских команд сыграют команды Словении и Сербии.-0-