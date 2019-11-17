Сборная Португалии одолела Люксембург и вышла в финальную часть Евро-2020

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Европы футболисты сборной Португалии только в последнем туре квалификации обеспечили себе выход в финал Евро-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче отборочной группы В португальцы победили на выезде команду Люксембурга со счетом 2:0 и пробились в финальную стадию континентального первенства. Лидер этой группы сборная Украины в Белграде сыграла вничью с командой Сербии - 2:2. Итоговое положение в группе В: Украина - 20 очков, Португалия - 17, Сербия - 14, Люксембург - 4, Литва - 1.

Сегодня матчи заключительного тура отборочного турнира Евро-2020 пройдут еще в двух группах:

А - Болгария - Чехия, Косово - Англия. Положение команд: Англия - 18 очков (7 матчей), Чехия - 15 (7), Косово - 11 (7), Черногория - 3 (8), Болгария - 3 (7).

Н - Албания - Франция, Андорра - Турция, Молдова - Исландия. Положение команд после 9 туров: Франция - 22, Турция - 20, Исландия - 16, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.

Отборочный турнир Евро-2020 завершится 19 ноября. Путевки в финальную стадию получают по две лучшие команды из 10 квалификационных групп. Весной 2020 года еще 4 пропуска в финал разыграют участники плей-офф Лиги наций.-0-