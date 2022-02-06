6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Португалии второй раз подряд стала чемпионом Европы по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке 12-го континентального первенства португальцы обыграли в Амстердаме команду России со счетом 4:2. На прошлых континентальных первенствах россияне шесть раз играли в финале, лишь однажды взяв золото (1999). Для сборной Португалии нынешний решающий поединок стал третьим в истории: в 2018-м они победили испанцев, а в 2010-м им же уступили

В полуфинале россияне победили сборную Украины с результатом 3:2, а португальская команда с таким счетом одолела испанцев.

В матче за третье место сборная Испании взяла верх над украинцами со счетом 4:1. Испанцы в третий раз стали обладателями бронзы континентальных первенств, также у них 7 чемпионских титулов и три серебра.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем матче команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще других чемпионами Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-