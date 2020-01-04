Сборная России, обыграв в овертайме Швецию, стала первым финалистом молодежного ЧМ по хоккею

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России, обыграв в овертайме соперников из Швеции со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0), вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч начался для россиян обескураживающе. Уже на 16-й секунде встречи Расмус Сандин открыл счет. Впрочем, подопечные Валерия Брагина не сложили руки и быстро отыгрались. На четвертой минуте отличился Иван Морозов.

После того как россияне забросили еще две шайбы силами Александра Хованова и Егора Соколова в роли отыгрывающихся предстали уже скандинавы. Они трижды мастерски использовали большинство и благодаря шайбам Самуэля Фагемо, Расмуса Сандина и Нилса Лундквиста заставили россиян вновь отыгрываться. Кроме того, тренерский штаб российской команды пошел на замену вратаря. Вместо Ярослава Аскарова на площадку вышел Амир Мифтахов.

Концовка третьего периода прошла под диктовку россиян. Эффектным броском после атаки сходу четвертое взятие ворот шведов оформил Егор Соколов. Ничейный счет продержался до финальной сирены, а в овертайме Иван Морозов заставил капитулировать одного из лучших игроков в составе шведской сборной вратаря Уго Алнефельта, совершившего во время матча немало эффектных сэйвов.

Соперник россиян по финалу определится сегодня поздно вечером в поединке команд Финляндии и Канады. Финальная встреча и матч за третье место состоятся в чешской Остраве 5 января.-0-

Фото IIHF