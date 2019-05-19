Сборная России победила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России победила Швейцарию со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) на чемпионате мира по хоккею в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на статус финалистов мирового форума прошлого года, швейцарцы не считались фаворитами прошедшей встречи. Звездный состав россиян уверенно провел игру против соперника. Подопечные Ильи Воробьева с первых минут активно прессинговали форвардов швейцарцев. В итоге преимущество россиян на четвертой минуте встречи обернулось голом. Дмитрий Орлов блеснул техникой владения клюшкой, а комбинацию завершил Артем Анисимов - 1:0. Во втором периоде большинство уверенно разыграли Никита Гусев и Никита Кучеров, лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ не оставил шансов голкиперу Леонардо Дженони - 2:0. Заключительные двадцать минут встречи прошли при преимуществе россиян, у которых окончательный счет установил Никита Кучеров - 3:0.

Турнирное положение группы В: Россия - 18 очков (6 матчей), Чехия - 15 (6), Швеция - 12 (5), Швейцария - 12 (6), Латвия - 6 (5), Норвегия - 6 (6), Австрия - 0 (6), Италия - 0 (6).

В группе А хоккеисты Финляндии обыграли Францию - 3:0.

Турнирное положение группы А: Финляндия - 16 (6), США - 14 (6), Канада - 12 (5), Германия - 12 (6), Словакия - 9 (6), Дания - 5 (5), Франция - 1 (5), Великобритания - 0 (6).

Чемпионат мира продолжится 20 мая играми Франция - Великобритания, Швеция - Латвия, Дания - Канада, Австрия - Италия.-0-