Сборная России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Россияне (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) показали время 1 час 08 мин. 21,7 сек. (0 промахов + 7 дополнительных патронов). На второй позиции разместилась команда Норвегии (Ингрид Тандреволд, Марте Ройселанд, Йоханнес Дале, Стурла Легрейд). Ее отставание - 0,7 сек. (0+7). Бронзовую медаль завоевали французские биатлонисты Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод и Кентен Фийон Майе (отставание -12,1 сек., 0+6).
Белорусские спортсмены (Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников, Антон Смольский) стали четвертыми, уступив российской сборной на финише 50,3 сек. (1+5).