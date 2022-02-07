Сборная Сенегала по футболу выиграла Кубок африканских наций

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Сенегала по футболу стала победительницей Кубка африканских наций, который проходил в Камеруне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале "львы Теранги" обыграли команду Египта. Шанс выйти вперед у сенегальцев появился уже на 7-й минуте, однако Садио Мане не реализовал 11-метровый. В итоге ни в основное, ни в дополнительное время команды так и не сумели поразить ворота друг друга, и судьба чемпионства решилась в серии пенальти. В ней точнее оказались желто-зеленые - 4:2, решающий удар нанес смазавший свою попытку в начале игры Мане.

Эта победа на Кубке Африки стала для сборной Сенегала первой в истории - ранее "львы Теранги" дважды проигрывали в финалах. Египтяне же остаются самой титулованной командой на континенте, на счету "фараонов" 7 чемпионских кубков.-0-