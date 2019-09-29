Сборная Сербии выиграла золото ЧЕ по волейболу среди мужских команд

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Сербии выиграв в финале чемпионата Европы у команды Словении со счетом 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20) завоевав титул сильнейшей дружины континента впервые с 2011 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скептики, которые утверждали, что словенцы вряд ли смогут показать уровень игры показанный ими в полуфинале против поляков были в первом сете посрамлены. Подопечные Альберто Джулиани смогли проигрывая два очка навязать конкурентам выгодный для себя темп матча и выиграть 25:19. Отлично сыграли лидеры словенцев Митя Гаспарини и Клемен Чебуль. Словенцы смогли заблокировать пять атак сербов, тогда как их соперники в этом элементе отличились всего лишь раз.

Во втором сете все складывалось уже по сценарию сербской сборной, которые выиграли 25:16. Виной тому низкая результативность словенца Тине Урнаута (36 процентов эффективности в атаке), а также наладившаяся игра блока сербов, 8 раз становившегося на пути игроков группы атаки соперников.

Фатальная серия промахов словенцев продолжилась в третьей партии. Урнаут успешно завершал в среднем одну с пяти атак. Да и остальные его товарищи по команде были не в лучшем состоянии.

С такой статистикой окончательное оформление победы сербов в четвертом сете было лишь формальностью. Команда Слободана Ковача отметилась не только мощной подачей, но и более зрелой игрой в ситуационных розыгрышах (20:14 в пользу сербов). В концовке словенцы бросились в погоню силами Алена Пайенка. Начал ошибаться звездный Александр Атанасьевич. Но было поздно. Точку подачей на вылет поставил Неманья Петкович.-0-