Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Австрии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Выступавшие за скандинавскую дружину Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира и Ханна Эберг показали на финише время 1 ч. 13 мин. 52,5 сек. (1 промах + 8 дополнительных патронов). Второе место заняли спортсменки России Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова, уступив победительницам 29,1 сек. (0+10). Бронза у стреляющих лыжниц из Франции: Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше финишировали спустя 59,2 сек. после скандинавок (0+14).
Что касается сборной Беларуси, за которую не смогла выступать из-за проблем со здоровьем Динара Алимбекова, то квартет в составе Ирины Лещенко, Анны Солы, Ирины и Елены Кручинкиных занял девятое место, отстав от победительниц на 2 мин. 08,3 сек. (0+14).
В заключительный день австрийского этапа Кубка мира мужчины пробегут эстафету, а женщины поучаствуют в гонке преследования.-0-