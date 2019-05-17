Сборная Словакии одержала победу над Францией, Норвегия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Словакии одержала победу над Францией со счетом 6:3 на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух драматичных поражений на последних минутах матчей с Канадой (5:6) и Германией (2:3) хозяева мирового форума в Кошице контролировали ход игры с первых минут.

Авторами голов у словаков стали Рихард Паник, Матус Шукель, Либор Гудачек, Эрик Чернак, Михал Чайковски, Ладислав Надь.

Турнирное положение группы А: Германия - 12 (4), Финляндия - 10 (4), Канада - 9 (4), США - 8 (4), Словакия - 6 (5), Дания - 5 (4), Франция - 1 (5), Великобритания - 0 (4).

В группе В хоккеисты Норвегии обыграли в Братиславе Австрию - 5:3.

Турнирное положение группы В: Россия - 12 очков (4 матча), Швейцария - 12 (4), Швеция - 9 (4), Чехия - 9 (4), Латвия - 6 (4), Норвегия - 3 (5), Италия - 0 (4), Австрия - 0 (5).

Очередной игровой день на чемпионате мира в элитном дивизионе продолжится матчами Финляндия - Великобритания, Чехия - Италия.-0-

Фото IIHF