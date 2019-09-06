6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная США по легкой атлетике прибыла в Беларусь для участия в легкоатлетическом матче Европа - США, сообщили БЕЛТА в Минской региональной таможне.

"Сегодня в Национальный аэропорт Минск рейсом из Вены прибыла сборная США по легкой атлетике. Сотрудники Минской региональной таможни первыми встретили именитых спортсменов на белорусской земле, обеспечив максимально комфортное и быстрое прохождение таможенных формальностей", - отметили в таможне.

Матч Европа - США пройдет 9 и 10 сентября на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". В программу минского матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.-0-

Фото Минской региональной таможни