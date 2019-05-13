Сборная США победила в овертайме Финляндию на чемпионате мира по хоккею

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная США добилась победы в овертайме со счетом 3:2 над Финляндией на чемпионате мира по хоккею, который проходит в словацких Кошице и Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основное время игры завершилось вничью - 2:2. У финнов не смог отличиться лучший снайпер турнира Каапо Какко, в активе которого пять шайб в предыдущих двух встречах. В составе сборной США в дополнительное время матча точный бросок нанес Дилан Ларкин - 3:2.

Турнирное положение группы А: Финляндия - 7 очков (3 матча), Германия - 6 (2) , США - 5 (3), Канада - 3 (2), Словакия - 3 (2), Дания - 2 (2), Франция - 1 (2) , Великобритания - 0 (2).

Четвертый игровой день мирового форума завершится матчем Словакия - Канада.-0-