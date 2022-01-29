Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Украины по мини-футболу стала участником четвертьфинальной стадии чемпионата Европы в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последней встрече предварительной группы А украинцы в напряженной борьбе уступили в Амстердаме победителям предыдущего континентального первенства португальцам - 0:1. Сборной Нидерландов для выхода в плей-офф в игре с сербами хватило бы ничьей, но хозяева уступили с результатом 2:3. Минут за 5 до окончания встречи голландцы могли уйти от поражения, однако Саид Бузамбу не реализовал пенальти. Итоговое положение: Португалия - 9 очков, Украина - 3, Нидерланды - 3, Сербия - 3. Сербы пробились в финальную часть ЧЕ, дважды победив в нокаут-раунде сборную Беларуси - 3:1 и 3:2.

Также вчера в Гронингене завершились матчи в квартете В. Казахстанские спортсмены со счетом 4:1 переиграли итальянцев, а дебютанты ЧЕ финны взяли верх над словенцами - 2:1. Итоговое положение: Казахстан - 7, Финляндия - 4, Словения - 2, Италия - 2.

Таким образом, уже известны две пары 1/4 финала: Украина - Казахстан, Португалия - Финляндия.

Еще в двух группах заключительные матчи состоятся сегодня. В квартете С россияне, досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф, встретятся с поляками, а хорваты сыграют со словаками. Положение команд после двух туров: Россия - 6, Хорватия - 3, Польша - 1, Словакия - 1.

В предварительной группе D еще одни дебютанты финальной части ЧЕ грузины, сенсационно пробившиеся в четвертьфинал, будут соперничать с испанцами. Команда Боснии и Герцеговины поспорит с азербайджанцами. Положение команд: Грузия - 6, Испания - 4, Азербайджан - 3, Босния и Герцеговина - 0.

После финиша предварительного этапа в 1/4 финала 12-го чемпионата Европы по мини-футболу выходят по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные матчи пройдут 31 января и 1 февраля, полуфиналы намечены на 4 февраля, финальный поединок и встреча за бронзу состоятся 6 февраля.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-