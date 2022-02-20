Сборная Великобритании выиграла женский олимпийский турнир по керлингу

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Великобритании стала победительницей женского олимпийского турнира по керлингу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале соревнований британки крупно обыграли команду Японии - 10:3. Четыре года назад в Республике Корея эти же сборные встречались в матче за третье место, и тогда сильнее были японки. Это золото в женском керлинге стало для Великобритании первой наградой высшей пробы на Играх-2022.

Накануне бронзовые награды олимпийского турнира по керлингу завоевали девушки из Швеции, одолевшие команду Швейцарии со счетом 9:7.-0-