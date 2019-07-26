Сборной России разрешили выступить на Олимпиаде в Токио под национальным флагом

26 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет разрешил сборной России выступить на Олимпийских играх в Токио 2020 года под национальным флагом. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте Олимпийского комитета России, сообщает БЕЛТА.

Олимпийский комитет России получил от Международного олимпийского комитета официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. "Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий", - отмечается в сообщении.

В Олимпийском комитете России подчеркнули, что "это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор". На сегодняшний день количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск, превышает 120 человек.

На предыдущих олимпиадах в Пхенчхане и Рио-де-Жанейро российские спортсмены из-за допингового скандала выступали под нейтральным флагом.-0-