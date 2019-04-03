Сборную Беларуси по пляжному футболу ждет насыщенный сезон - Сычев

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборную Беларуси по пляжному футболу ждет очень увлекательный и насыщенный сезон. Его главным стартом станут II Европейские игры в Минске. Об этом рассказал журналистам председатель ассоциации "Белорусская федерация пляжного футбола" Алексей Сычев, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская национальная сборная, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, уже провела несколько тренировочных сборов. В январе и марте команда готовилась к сезону в крытом манеже Санкт-Петербурга, успешно сыграв с ведущими российскими клубами. Кроме того, белорусские "пляжники" выезжали в Объединенные Арабские Эмираты. Там уже под настоящим солнцем белорусы провели 3 контрольных поединка со сборной ОАЭ, одержав две виктории и уступив в одном матче в серии пенальти. Арабская команда очень сильна, о чем свидетельствует ее 11-е место в мировом рейтинге, а белорусы находятся на 27-й позиции.

Алексей Сычев отметил, что вскоре сборная Беларуси соберется вновь и продолжит подготовку к новому сезону. В настоящее время ведутся переговоры с федерациями пляжного футбола Франции и Германии о проведении сбора и товарищеских матчей с командами этих стран. До старта II Европейских игр белорусы в мае в испанском Салоу примут участие в отборочном турнире к Всемирным пляжным играм (финальный этап пройдет в октябре в американском Сан-Диего). На II Европейских играх сборная Беларуси постарается показать свои лучшие качества и намерена войти в тройку призеров.

После завершения главного старта сезона белорусскую команду ждет еще несколько ответственных турниров. С 19 по 28 июля в Москве ей предстоит принять участие в квалификации чемпионата мира (финальная часть состоится в конце ноября в парагвайском Асунсьоне) и элитном дивизионе Евролиги (16-18 августа, итальянская Катания). Такого напряженного соревновательного графика у сборной Беларуси за 10 лет ее существования не было, подчеркнул Алексей Сычев.-0-