Сборные Алжира и Сенегала вышли в финал Кубка Африки по футболу

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольные сборные Алжира и Сенегала стали финалистами розыгрыша Кубка африканских наций, который проходит в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба финалиста поначалу не считались фаворитами турнира, но сумели добраться до решающего поединка. В полуфинале футболисты Сенегала сумели одолеть в дополнительное время команду Туниса с минимальным перевесом 1:0. Алжирцы встречались с нигерийцами и вырвали победу на 5-й компенсированной минуте второго тайма - 2:1. На предварительном этапе участники предстоящего финала встречались между собой в группе С, тогда выиграли алжирские футболисты - 1:0. В прошлые годы сборная Алжира лишь однажды была обладателем Кубка Африки - в 1990-м обыграла в финале нигерийцев (1:0). Еще один раз, в 1980 году, алжирцы играли в решающем поединке, уступив Нигерийцам (0:3). Сенегальцы во второй раз вышли в финал - в 2002 году они уступили Камеруну в серии послематчевых пенальти.

Решающий матч за главный трофей африканского футбола состоится 19 июля в Каире. Встреча за 3-е место между неудачниками полуфинальных игр Нигерией и Тунисом пройдет 17 июля в Аль-Салеме.

Нынешний розыгрыш Кубка Африки 32-й по счету. Больше всех титулов у Египта - 7, футболисты Камеруна 5 раз были сильнейшими, у сборной Ганы 3 трофея.-0-