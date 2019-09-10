Сборные Аргентины и Испании вышли в 1/2 финала мужского ЧМ по баскетболу

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате мира по баскетболу в Китае определились первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом четвертьфинальном поединке баскетболисты сборной Аргентины выбили из борьбы за награды вице-чемпионов планеты сербов - 97:87.
Команда Испании оказалась сильнее польской дружины - 90:78.
Еще два четвертьфинала состоятся 11 сентября. Действующие чемпионы планеты баскетболисты сборной США поспорят за выход в полуфинал с бронзовым призером прошлого мирового первенства командой Франции. Чехи будут соперничать с австралийцами. Полуфиналы пройдут 13 сентября, медальные поединки состоятся 15 сентября.
На прошлом чемпионате мира в Испании американцы разгромили в финальном поединке сербов - 129:92, в матче за бронзовые медали французы одолели литовцев со счетом 95:93.-0-
Фото ФИБА