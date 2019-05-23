Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 начали подготовку к международным турнирам

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужские сборные Беларуси по баскетболу 3х3 начали подготовку к крупным международным турнирам, которые пройдут нынешним летом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Главный тренер мужских сборных Дмитрий Колтунов рассказал, что вскоре две белорусские команды отправятся в Монголию. Молодежная команда (U-23) 1-2 июня в Улан-Баторе примет участие в первом туре Лиге наций. Оппонентами наших парней будут Китай, Япония, Монголия и Россия. Там же, в монгольской столице, с 3 по 7 июня пройдет мировое первенство для юниорских команд (U-18). На предварительном этапе соревнований белорусы сыграют в группе С со сверстниками из Грузии, Монголии, Латвии и США.

Главным турниром нынешнего сезона станут II Европейские игры, которые состоятся с 21 по 30 июня в Минске. Турнир по баскетболу 3х3 пройдет с 21 по 24 июня на Palova Arena. Мужская сборная Беларуси на первом этапе выступит в предварительной группе С вместе с командами Словении, Литвы и Эстонии. Составы остальных квартетов: А - Польша, Сербия, Андорра, Румыния; В - Франция, Италия, Украина, Россия; D - Нидерланды, Чехия, Латвия, Турция. Женская сборная Беларуси сыграет в предварительной группе А вместе с баскетболистками Италии, Сербии и России. Составы остальных групп: В - Венгрия, Германия, Чехия, Румыния; С - Франция, Нидерланды, Швейцария, Андорра; D - Эстония, Украина, Латвия, Испания. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.-0-