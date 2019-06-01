Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 сыграют на турнирах в Монголии

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 примут участие в международных турнирах в Улан-Баторе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Молодежные команды (U-23) впервые сыграют в Лиге наций. В составе женской сборной под началом Юрия Волка выступят Анна Лаппо, Анастасия Сущик, Екатерина Рыбалко и Наталья Горбачева. Им предстоит встретиться с командами Японии, Китая и Монголии.

В мужской сборной под руководством Дмитрия Колтуева сыграют Максим Лютыч, Тимофей Поролев, Валентин Назаров и Андрей Рогозенко. Их соперниками будут сверстники из Японии, России и Китая.

По итогам 6 предварительных раундов в разных регионах планеты лучшие команды попадут в финал Лиги наций, который пройдет 13-15 сентября в Будапеште.

Мужская юниорская сборная Беларуси в монгольской столице с 3 по 7 июня примет участие в мировом первенстве среди команд до 18 лет. На предварительном этапе соревнований белорусы сыграют в группе С с командами Грузии, Монголии, Латвии и США. После финиша группового этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех квинтетов.-0-

Фото Белорусской федерации баскетбола