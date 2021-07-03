Сборные Дании и Англии стали полуфиналистами чемпионата Евро-2020

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Дании и Англии вышли в полуфинал чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом субботнем четвертьфинале в Баку датчане уже на 5-й минуте вышли вперед после точного удара Томаса Дилейни. Пропуств мяч, чехи перехватили инициативу, но все их атаки успешно отражала защита соперников во главе с голкипером Каспером Шмейхелем. А на 42-й минуте датчане провели быструю контратаку, которую разящим ударом завершил Каспер Дольберг. Сразу после перерыва чешские футболисты усилили натиск и на 49-й минуте лидер их атак Патрик Шик сократил разрыв до минимума, но большего им добиться не удалось.

В поединке за выход в финал континентального первенства датчане встретятся с командой Англии, которая в Риме разгромила украинцев со счетом 4:0. Голевой дубль оформил Харри Кейн, еще по голу забили Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляют лидер португальской сборной Криштиану Роналду и Патрик Шик, забившие по 5 мячей.

Прлуфинальные встречи пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-