Сборные Германии и Румынии выиграли командный чемпионат Европы по настольному теннису

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Германии и Румынии стали победителями командного чемпионата Европы по настольному теннису во французском Нанте, серебро у команды Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче мужского турнира немецкие спортсмены уверенно переиграли соперников из Португалии со счетом 3:0. В составе чемпионов выступали Тимо Болль, Патрик Фрациска и Дмитрий Овчаров.

В женском финале сборная Румынии, за которую играли Бернадетт Сеч, Даниэла Монтейро и Элизабета Самара, также с сухим счетом 3:0 победила команду Португалии.

Белорусские сборные не смогли пробиться в плей-офф континентального первенства. В мужском турнире белорусы Владимир Самсонов, Павел Платонов и Александр Ханин обыграли команду Люксембурга (3:0), но уступили Англии (1:3). Женская дружина, за которую играли Дарья Триголос, Надежда Богданова и Алина Никитченко, потерпела два поражения в своей группе - от команд Венгрии (0:3) и Бельгии (1:3).-0-