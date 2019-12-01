Сборные Италии и Португалии пробились в финал ЧМ по пляжному футболу

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Италии и Португалии пробились в финал чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в парагвайском Асунсьоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба полуфинальных поединка получились на редкость упорными и захватывающими. В первом из них итальянцы несколько раз уступали россиянам, но в конце сумели вырвать победу - 8:7.

Во втором полуфинале между командами Португалии и Японии основное время закончилось вничью - 3:3, в овертайме забитых мячей не было, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне португальцев - 2:1.

Решающий поединок за чемпионский титул (Италия - Португалия) и матч за бронзу (Россия - Япония) состоятся в ночь с 1 на 2 декабря.

Сборная Беларуси, дебютировавшая в финальном турнире чемпионата планеты под руководством испанского специалиста Николаса Альварадо, на групповом этапе победила команду ОАЭ (5:1), а затем уступила сенегальцам (2:7) и россиянам (3:5).

На прошлом мировом первенстве, проходившем на Багамских островах в 2017 году, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие в матче за третье место итальянцев со счетом 5:3.-0-