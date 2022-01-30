Сборные Камеруна и Буркина-Фасо по футболу вышли в полуфинал Кубка африканских наций

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известны первые участники полуфиналов Кубка африканских наций: ими стали футбольные сборные Камеруна и Буркина-Фасо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На стадии 1/4 финала хозяева турнира камерунцы обыграли команду Гамбии со счетом 2:0. Оба мяча "неукротимые львы" провели в начале второго тайма, дубль оформил Карл Токо-Экамби. За выход в финал сборная Камеруна поспорит с победителем пары Египет - Марокко.

Также накануне команда Буркина-Фасо оказалась сильнее футболистов из Туниса - 1:0. Единственный мяч в добавленное к первой половине время забил Данго Уаттара. Соперник буркинийцев по полуфиналу определится в матче Сенегал - Экваториальная Гвинея. Оба оставшихся четвертьфинала пройдут сегодня вечером.-0-