Сборные Камеруна и Буркина-Фасо вышли в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

17 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Камеруна и Буркина-Фасо стали первыми участниками плей-офф Кубка африканских наций - 2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Камерунцы шагнули в 1/8 финала с первого места в пуле А, набрав 7 баллов. Сегодня в третьем матче группового этапа хозяева Кубка сыграли вничью с командой Кабо-Верде - 1:1. Эта потеря очков стала для "неукротимых львов" первой на турнире: ранее Камерун одержал победы над сборными Буркина-Фасо (2:1) и Эфиопии (4:1).

В другом матче понедельника команда Буркина-Фасо расписала мировую с эфиопами - 1:1. Буркинийцы, как и футболисты Кабо-Верде, за три игры набрали 4 очка, но за счет победы в личной встрече со счетом 1:0 дальше прошли именно "жеребцы". Тем не менее сборная Кабо-Верде сохраняет шансы пройти в плей-офф, для этого островитянам нужно попасть в четверку лучших команд, занявших третьи места.

Третий тур группового этапа Кубка африканских наций продолжится завтра матчами Зимбабве - Гвинея, Малави - Сенегал, Габон - Марокко и Гана - Коморские острова.-0-