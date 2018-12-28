28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Канады и Швеции лидируют после двух туров на молодежном чемпионате мира по хоккею (U-20) в элитном дивизионе, который проходит в Ванкувере и Виктории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А ледовая дружина Страны кленового листа обыграла Швейцарию - 3:2. Российская сборная одолела Данию со счетом 4:0. Датчане после двух проведенных матчей на мировом форуме имеют в своем пассиве 18 пропущенных шайб. На старте турнира они уступили Канаде - 0:14. 29 декабря сыграют Россия и Чехия. Одним из главных матчей на предварительной стадии специалисты считают встречу Канады и России. Это противостояние состоится ранним утром 1 января.

Турнирное положение: Канада - 6 очков (2 матча), Россия - 3 (1), Чехия - 2 (1), Швейцария - 1 (2), Дания - 0 (2).

В группе В хоккеисты Швеции после победы над Финляндией со счетом 2:1 более уверенно обыграли Словакию - 5:2. Финляндия во втором туре была сильнее Казахстана - 5:0.

Турнирное положение: Швеция - 6 (2), Финляндия - 3 (2), США - 3 (1), Казахстан - 0 (1), Словакия - 0 (2).

После завершения группового этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, которые займут пятые места, поспорят за право остаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.

Встречи 1/4 финала пройдут 2 января, полуфиналы намечены на 4 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 5 января.-0-