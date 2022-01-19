Сборные Нигерии и Египта вышли в плей-офф Кубка Африканских наций по футболу

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19 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. В Камеруне близится к концу групповая стадия Кубка Африканских наций по футболу. Очередными участниками 1/8 финала стали команды Нигерии и Египта.
В третьем туре нигерийцы уверенно разобрались со сборной Гвинеи-Бисау – 2:0, закончив групповой этап без единой потери очков. Египтяне, уступившие "суперорлам" неделю назад, в другом матче среды минимально обыграли команду Судана 1:0, благодаря чему вышли из квартета D со второго места, набрав 6 баллов.
Групповая стадия Кубка Африканских наций завершится завтра матчами Кот-д'Ивуар – Алжир, Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея, Гамбия – Тунис и Мали – Мавритания. По окончании игр будет сформирована сетка плей-офф, который стартует 23 января.-0-