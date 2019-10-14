Сборные России и Польши обыграв своих соперников вышли на Евро-2020

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России разгромили команду Кипра со счетом 5:0 в восьмом туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе I и обеспечили себе место в числе участников чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Россияне сразу дали понять серьезность своих намерений. Уже на 9-й минуте отличился Денис Черышев. Удвоил счет Магомед Оздоев на 22-й минуте. Когда забил Артем Дзюба, сомнений в победе российской команды наверняка уже не возникало даже у самых отъявленных скептиков следящих за командой Станислава Черчесова. Россияне на этом не остановились и забили еще дважды. В концовке матча отличлись Александр Головин и сделавший дубль Денис Черышев.
В этой же группе бельгийцы, без проблем разобрались с командой Казахстана-0:2, Шотландцы крупно обыграли Сан-Марино – 6:0.
Турнирное положение: Бельгия - 24 очка (8 игр), Россия - 21 (8), Кипр - 10 (8), Шотландия – 9(8), Казахстан – 7(8), Сан-Марино – 0(8).
Результаты встреч в других группах:
С- Эстония – Германия – 0:3. Турнирное положение: Нидерланды – 15 очков(6 игр). Германия – 15(6). Северная Ирландия – 12 (6). Беларусь – 4(7). Эстония – 1(7).
Е – Уэльс – Хорватия – 1:1. Венгрия – Азербайджан – 1:0. Турнирное положение: Хорватия – 14 очков (7 игр). Венгрия – 12 (7), Словакия – 10(6). Уэльс – 8(6), Азербайджан – 1(6).
G – Словения – Австрия – 0:1, Польша – Северная Македония – 1:0. Турнирное положение: Польша – 19 очков (8 игр). Австрия – 16 (8), Северная Македония – 11 (8), Словения – 11(8), Израиль – 8(7), Латвия – 0(7).
Сегодня отборочные матчи продолжатся встречами в группах А, В и Н: Косово – Черногория, Болгария – Англия, Украина – Португалия, Литва – Сербия, Молдова – Албания, Исландия – Андорра. Франция – Турция.-0-