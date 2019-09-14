Сборные России, Сенегала и ОАЭ стали соперниками белорусов на ЧМ по пляжному футболу

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парагвайском Асунсьоне состоялась жеребьевка групп финального этапа чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебютант финального турнира мирового первенства сборная Беларуси на первом этапе выступит в группе С, где ее соперниками будут команды России, Сенегала и ОАЭ.

Составы остальных предварительных квартетов:

А - Парагвай, Швейцария, Япония, США.

В - Италия, Мексика, Уругвай, Таити.

D - Бразилия, Португалия, Нигерия, Оман.

По итогам первого этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп.

Финальный этап 20-го по счету чемпионата мира по пляжному футболу пройдет в Асунсьоне с 21 ноября по 1 декабря.

Два года назад на мировом форуме в столице Багамских островов Нассау чемпионом стала сборная Бразилия, разгромившая в финале команду Таити со счетом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие итальянцев - 5:3. Бразильцы 14 раз становились лучшими, по два золота у португальцев и россиян, одно - у французов.-0-