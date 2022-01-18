Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Сенегала и Гвинеи вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций, проходящего в эти дни в Камеруне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем туре группового этапа сенегальцы сыграли вничью с командой Малави - 0:0. Это очко стало для "львов Теранги" пятым в трех матчах, но даже этого Сенегалу хватило для первого места в квартете B. Ближайший преследователь - сборная Гвинеи - сегодня проиграла Зимбабве 1:2 и осталась с четырьмя баллами. Столько же очков набрали и малавийцы, но благодаря победе в личном поединке (1:0) дальше напрямую прошла именно Гвинея.

Также во вторник завершится групповой этап в пуле С: сборная Марокко, уже обеспечившая себе выход в плей-офф, сыграет с Габоном, а команда Ганы встретится со сборной Коморских островов.-0-