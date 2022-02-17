Сборные Швеции и Великобритании вышли в финал мужского олимпийского турнира по керлингу

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В финале мужского олимпийского турнира по керлингу сыграют команды Швеции и Великобритании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Шведы в полуфинале обыграли канадцев со счетом 5:3, а британцы были сильнее сборной США - 8:4. Финал мужского турнира состоится 19 февраля, команды Канады и Великобритании оспорят бронзовые медали завтра.
Также в пятницу пройдут полуфинальные матчи у женщин: шведские керлингистки сразятся со сборной Великобритании, команда Японии встретится со швейцарками.-0-